Alibaba Cloud объявила о создании новой модели ИИ

Технологическая компания Alibaba Cloud, известная также как Aliyun, представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Qwen2.5-Max. По заявлениям разработчиков, данная модель превосходит систему DeepSeek, сообщает ТАСС .

В своем канале в соцсети WeChat китайская компания провела сравнение Qwen2.5-Max с системами DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B от Meta AI*. В ходе тестирования модель от Alibaba Cloud продемонстрировала превосходные результаты, превзойдя своих конкурентов.

В заявлении Alibaba Cloud добавили, что новая модель Qwen2.5-Max обладает выдающимися комплексными характеристиками.

Ранее нейросеть ChatGPT перестала работать по всему миру в результате кибератаки. Ответственность за «обвал» взяли на себя российские хакеры, заявив, что сервис помогал ВСУ.

*Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.