Alibaba Cloud объявила о создании новой модели ИИ
Фото - © Unsplash.com
Технологическая компания Alibaba Cloud, известная также как Aliyun, представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Qwen2.5-Max. По заявлениям разработчиков, данная модель превосходит систему DeepSeek, сообщает ТАСС.
В своем канале в соцсети WeChat китайская компания провела сравнение Qwen2.5-Max с системами DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B от Meta AI*. В ходе тестирования модель от Alibaba Cloud продемонстрировала превосходные результаты, превзойдя своих конкурентов.
В заявлении Alibaba Cloud добавили, что новая модель Qwen2.5-Max обладает выдающимися комплексными характеристиками.
Ранее нейросеть ChatGPT перестала работать по всему миру в результате кибератаки. Ответственность за «обвал» взяли на себя российские хакеры, заявив, что сервис помогал ВСУ.
*Компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.