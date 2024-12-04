Александру Демидову из «Квартера И» грозит инвалидность

Его уже несколько лет беспокоят отеки ног, а также давление и слабость. Актера привозили в больницу минимум три раза за последние три года.

В 2020 году он резко набрал 25 кг из-за стресса, вызванного болезнью жены. В 2022 году у шоумена снизилась работоспособность почек, выросла отечность, появились проблемы с пищеводом и кишечником. Комплексная терапия ему не помогала. Врачи считают, что виной стал образ жизни Демидова, который говорил, что любит выпить и покурить.

Доктора прописали пациенту пожизненный прием дорогих лекарств, которые подавляют иммунитет, чтобы организм не отторгал свои клетки. Кроме того, медики решают вопрос о присвоении артисту инвалидности. Шоумену назначили строгую диету, постоянное наблюдение у врачей и соблюдение всех требований.

Наличие проблем со здоровьем у актера выяснилось случайно в 2017 году. Тогда он стал виновником двух дорожных аварий за два часа. После первого ДТП он скрылся с места происшествия, а потом врезался в «Газель» на встречке. После этого у Демидова диагностировали сотрясение с переломами ребер и повышенное давление.