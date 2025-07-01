В ГД заявили, что россияне поддержат право МВД получать данные об их болезнях

В ближайшем будущем российская полиция может получить прямой доступ к создаваемому Минздравом реестру граждан с психическими расстройствами. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, это позволит сотрудникам МВД оперативно лишать водительских прав россиян, имеющих подобные заболевания. Он также считает, что жители страны полностью поддержат такую инициативу, пишет Газета.ru .

«Я не думаю, что люди за рулем хотели, чтобы с ними в потоке или на „встречке“ ехал человек, который страдает психиатрическим заболеванием — по медицинским показаниям [ему] запрещено иметь права и водить эту машину. В этом случае все будут только за, чтобы эти люди не допускались к вождению транспортными средствами. Почему это происходит сейчас? Потому что такого обмена данными нет между МВД и диспансерами. Права выдаются на десять лет», — рассказал Леонов.

По словам депутата, в настоящее время россияне обновляют водительские права раз в десять лет, но за этот промежуток времени у них могут возникнуть серьезные психические расстройства, а права при этом будут действовать. Быстрый обмен информацией поможет сделать российские дороги более безопасными для всех участников движения.

По мнению Леонова, создание реестра даст возможность сотрудникам полиции на участках следить за лицами, имеющими психические расстройства, и предупреждать возможные нарушения закона. Он отметил, что такие сведения имеют исключительную важность и пользу для Министерства внутренних дел.