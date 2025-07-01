Мэр Кемерова со студентами случайно повторил легендарное фото The Beatles

В Сети набирает популярность фото мэра Кемерова Дмитрия Анисимова, который во время одной из рабочих поездок сопровождал группу студентов. По мнению пользователей Сети, кадр очень похож на легендарный снимок группы The Beatles, пишет Сiбдепо .

1 июля слушатели радио «Маяк-Кузбасс» имели возможность задать вопросы главе Кемерова. Один из вопросов касался фотографии, где Анисимов сопровождал студентов. Горожанин уточнил, специально ли мэр и молодые люди повторили фотографию группы The Beatles или это случайное стечение обстоятельств.

Дмитрий Анисимов пояснил, что он и студенты не планировали создавать похожий кадр, однако изображение быстро стало популярным в интернете. По словам мэра, участники фотографии случайно поймали общий настрой, из-за чего даже начали синхронно шагать.

«Попали на единую волну энергии, что даже шагать стали строем», — ответил Анисимов.

Речь идет о сравнении с культовым снимком британской группы, где музыканты пересекают пешеходный переход один за другим. Подписчики мэра в Telegram обнаружили аналогичную композицию на фотографии, сделанной на Кузбасском мосту.