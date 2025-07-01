Школьник чуть не погиб в лифте в Зеленограде, пытаясь повторить видео с собаками

12-летний школьник из Зеленограда вместе с товарищами решил повторить видео с собаками, которых душит поводок во время подъема кабины лифта. Эксперимент чуть не закончился страшной трагедией, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Восемь подростков гуляли по 14-микрорайону, когда пошел ливень. Школьники забежали в подъезд и решили «поиграть». Они вспомнили видеозаписи в интернете, на которых собак затягивает на поводках до самого потолка. Один из подростков решил повторить «трюк».

Его обвязали веревкой вокруг бедер, паха и спины, бросили ее концы в кабину лифта и нажали на кнопку третьего этажа. Подросток начал подниматься вместе с кабиной, но веревка стала невыносимо сдавливать внутренние органы. Ребенок закричал от боли и страха.

Товарищи стали звать на помощь. Двое мужчин смогли помочь школьнику, перерезав канат ножами. Пострадавшего доставили в больницу. Он получил травмы легкого, бедер и ребер.

Ранее в Санкт-Петербурге в Невском районе школьник выстрелил из пневматической винтовки в пенсионерку. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.