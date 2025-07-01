Иранская компания выразила желание полностью выкупить Астраханский порт

Аналитики полагают, что эта сделка может простимулировать приток долгосрочных инвестиций в ключевой логистический узел, обеспечивающий товарооборот между Россией и Ираном.

По информации издания «Коммерсантъ», Nasim Bahr Kish планирует приобрести 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций ПАО «Астраханский порт». Общая сумма сделки оценивается примерно в 437,5 миллионов рублей.

В конце 2024 года второй крупнейший пакет акций порта, составлявший чуть более четверти, принадлежал российскому государству. В декабре его передали государственной корпорации «Ростех».

Астраханский порт играет важную роль в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». По данным губернатора Игоря Бабушкина, свыше 90% грузопотока, проходящего через данный воднотранспортный узел, направляется в Иран или поступает оттуда. В 2024 году объем грузооборота в порту увеличился более чем на 20%, достигнув почти 950 тысяч тонн.

Как отметил Андрей Гусев, старший партнер Nordic Star, формально Nasim Bahr Kish уже обладает контрольным пакетом акций и может не делать обязательную оферту. Тем не менее данная инициатива может быть частью стратегии, направленной на консолидацию управления и нейтрализацию влияния миноритарных акционеров.