Иранская компания выразила желание полностью выкупить Астраханский порт
Иранская компания Nasim Bahr Kish, контролирующая более половины Астраханского порта, выразила желание полностью его выкупить, сообщает «Бриф24».
Аналитики полагают, что эта сделка может простимулировать приток долгосрочных инвестиций в ключевой логистический узел, обеспечивающий товарооборот между Россией и Ираном.
По информации издания «Коммерсантъ», Nasim Bahr Kish планирует приобрести 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций ПАО «Астраханский порт». Общая сумма сделки оценивается примерно в 437,5 миллионов рублей.
В конце 2024 года второй крупнейший пакет акций порта, составлявший чуть более четверти, принадлежал российскому государству. В декабре его передали государственной корпорации «Ростех».
Астраханский порт играет важную роль в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». По данным губернатора Игоря Бабушкина, свыше 90% грузопотока, проходящего через данный воднотранспортный узел, направляется в Иран или поступает оттуда. В 2024 году объем грузооборота в порту увеличился более чем на 20%, достигнув почти 950 тысяч тонн.
Как отметил Андрей Гусев, старший партнер Nordic Star, формально Nasim Bahr Kish уже обладает контрольным пакетом акций и может не делать обязательную оферту. Тем не менее данная инициатива может быть частью стратегии, направленной на консолидацию управления и нейтрализацию влияния миноритарных акционеров.