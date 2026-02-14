Народный артист РФ Александр Розенбаум терпит убытки на производстве безалкогольных напитков. При этом пива шансонье сварил почти на 40 млн рублей, сообщает SHOT .

Принадлежащая 74-летнему певцу компания «Главрозпиво» в прошлом году заработала 36,6 млн рублей. Из этой суммы чистая прибыль составила 3,2 млн рублей. Однако выпуск безалкогольных напитков не оправдал ожиданий: компания «Арго» понесла убытки в размере 260 тыс. рублей.

При этом Розенбаум, который зарабатывает миллионы на поклонниках пива, уже давно не употребляет алкоголь. После клинической смерти в 1992 году он полностью отказался от вредных привычек и перешел к здоровому образу жизни.

