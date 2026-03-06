Альбом с песнями из мюзикла «Вальс-бостон» появился на всех стриминговых платформах

С 6 февраля 22 популярные песни в новой аранжировке, исполненные артистами мюзикла, стали доступны для прослушивания в Яндекс Музыке и на других платформах. Среди них — «Ау», «Умница», «Есаул», «Утиная охота», «Вальс-бостон» и многие другие, сообщает пресс-служба компании.

Выход альбома с аранжировками стал естественным продолжением сценической жизни постановки, ставшей настоящим хитом театрального сезона. Мюзикл уже 12 недель находится в топе наиболее популярных событий на «Яндекс Афише» с рейтингом 8,9 из 10 и собрал более ста тысяч зрителей. Для слушателей и зрителей это возможность познакомиться или снова встретиться с тем самым звучанием, которое рождается в зале. Песни Александра Яковлевича Розенбаума живут в культурной памяти людей, а в мюзикле они обретают театральную форму и новое звучание, сохраняя авторскую интонацию народного артиста. Все композиции исполняются в сопровождении оркестра под руководством главного дирижера Михаила Спасибо и записаны так, как они исполняются на сцене культурного центра «Москвич».

Музыкальный продюсер, обладатель премии «Золотая Маска» Евгений Загот, рассказал о сложности адаптации песен для постановки.

«Перепеть Розенбаума невозможно. Но в нашем мюзикле песни становятся драматическими монологами, двигающими сюжет. Главное — найти точное место каждой песни в истории», — считает он.

Ключевой особенностью песни «Ау» стало ансамблевое исполнение: на сцене одновременно звучат голоса двадцати четырех артистов. Песня «Вещая судьба» о быстротечности жизни и предопределенности судьбы, которую особенно отмечают зрители, стала ярким и запоминающимся музыкальным эпизодом как мюзикла, так и альбома благодаря глубокому эмоциональному накалу.

«Евгений Загот очень бережно отнесся к нотам и гармониям, музыкант и композитор внес много труда для яркого, свежего и порой неожиданного звучания песен. Поправок почти не было, а некоторые песни зазвучали, как мне думается, убедительнее», — отметил Александр Розенбаум, народный артист Российской Федерации, советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор.

Полный список композиций альбома «Вальс-бостон»:

1. Увертюра

2. Скрипач ростовский Моня

3. Заходите к нам на огонек

4. Утиная охота

5. Песня налетчиков

6. На плантациях любви

7. Гоп–стоп

8. Умница

9. Супчик из цветной капусты

10. Четвертиночка

11. Где-нибудь, как-нибудь

12. Ау

13. Есаул

14. Кубанская казачья

15. Казачья

16. Лесосплав (Переломаны буреломами)

17. Серебристая Колыма

18. Вещая судьба

19. На войне, как на войне

20. Амнистия

21. Извозчик

22. Вальс-бостон

Сюжет мюзикла «Вальс-бостон» от медиагруппы «Красный квадрат» и «Яндекс Афиши» разворачивается в Ростове-на-Дону в начале XX века. Студент-медик Константин, случайно спасая вора, сам оказывается в водовороте событий.