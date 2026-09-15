Альбинос, пуночка или лейкизм? В Петербурге нашли необычного воробья

В Санкт-Петербурге местная жительница заметила необычного воробья, имеющего редкий белый окрас оперения. Об этом она сообщила в социальных сетях, приложив кадры с пернатым.

Петербурженка Екатерина заметила птицу на улице. Девушке впервые довелось увидеть воробья с подобной аномалией.

На опубликованных кадрах видно, что пернатое практически полностью лишено привычного серо-бурого пигмента. Из-за этого в соцсетях развернулось обсуждение, является ли птица альбиносом, у нее лейкизм или она относится к виду пуночек.

«У воробья, скорее всего, лейкизм. Это генетическая мутация, при которой пигментные клетки, вырабатывающие меланин, отсутствуют или не функционируют, из-за чего он белый», — допустил один из пользователей в комментариях.

«Лейкист. Такое бывает», — добавил другой.

«Альбинос (не полный, конечно), красавчик», — выразила мнение пользовательница.

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