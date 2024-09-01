Алаудинов: ВСУ начали распылять газ с дронов «Баба-яга» под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно распыляют неизвестный газ с дронов над территорией Курской области, сообщил в Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«С этой „Бабы Яги“ все время сбрасывают газы они, какой-то непонятный», — сказал он.

По его словам, один такой дрон удалось уничтожить.

Также бойцы «Ахмата» подбили танк и ликвидировали несколько боевых бронированных машин ВСУ. Алаудинов отметил, что противник несет большие потери.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее Алаудинов записал видеообращение в Telegram-канале, где рассказал об успехах «Ахмата» на фронте, в том числе в Курской области. Генерал-майор вспомнил героическую историю, как командир спас 18 товарищей. Они укрылись в одном из домов, но солдаты ВСУ начали забрасывать его гранатами.