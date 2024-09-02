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Алаудинов сообщил об уничтожили техники ВСУ и миномета под Курском

Российские военные уничтожили военной техники ВСУ в направлении Русского Поречного в Суджанском районе Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале .

«Наши ребята в направлении Русское Поречное двигающуюся технику сегодня жгли», — рассказал он.

По его словам, также были уничтожены один квадроцикл и один миномет.

Он отметил, что обстановка «абсолютно рабочая, контролируемая».

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно распыляют неизвестный газ с дронов над территорией Курской области.