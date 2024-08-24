сегодня в 11:13

Алаудинов сообщил об освобождении населенного пункта под Курском от ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие продолжают зачистку курского направления от присутствия ВСУ, бойцы ВС РФ вернули себе контроль над еще одним населенным пунктом под Курском, сообщает ТАСС .

«Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения — подразделения 810-й бригады — взяли населенный пункт, дальше продолжают зачищать», — отметил Алаудинов.

По словам командира спецназа «Ахмат», его подопечные наверху курского направления удерживают контроль над территориями и продолжают ликвидировать представителей киевского режима.

Ранее Алаудинов сообщал о взятии в плен отряда ВСУ. Сразу 10 человек предпочли сдаться в плен морпехам ВС РФ.