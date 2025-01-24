Акционист Павел Крисевич вышел на свободу

Российский общественный деятель Павел Крисевич 24 января освободился из петербургской исправительной колонии № 5. Он находился в тюрьме с июня 2021 года, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Крисевич освободился сразу после утренней проверки, поэтому друзья и соратники не смогли его встретить, зато смогла супруга. Акционисту дали пять лет колонии за «самоубийство» на Красной площади.

Имитацию суицида снимала на видео журналистка Ника Самусик. Позже ее отпустили, а Крисевичу в 2022 году дали пять лет колонии. Затем приговор отменили — через год акционист все же получил тот же срок. В обвинение добавили мотив «идеологической ненависти».

Ранее российский серийный убийца, приговоренный к смертной казни, вышел из колонии. Он уехал на Украину и сейчас воюет в рядах ВСУ. Последнюю часть срока мужчина отбывал в ИК-56 «Черный беркут» в Свердловской области и в ИК № 9 в Алтайском крае.