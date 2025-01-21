Российский серийный убийца вышел из колонии и воюет в ВСУ

Российский серийный убийца, ранее приговоренный к смертной казни, вышел из колонии. Он уехал на Украину и сейчас воюет в рядах ВСУ, сообщает SHOT .

Владимир Криштоп насиловал и убивал женщин в России. На счету преступника две доказанные жертвы. Он вышел на свободу в 2020 году и сразу же покинул РФ. Мужчина уехал в Киев, так как сам был родом из Донецка. На Украине маньяку сделали новые документы.

Сначала 1,5 года Криштоп не мог найти работу. Мужчина пошел разнорабочим в церковь. Там он стал читать православную литературу, а еще заниматься музыкой.

После начала российский спецоперации убийцу как бывшего заключенного мобилизовали в украинскую армию и отправили на передовую.

Маньяк орудовал в Ростове-на-Дону в 1995 году. Мужчина подкарауливал женщин, насиловал их, а потом забивал до смерти и душил. Его смогли быстро поймать, так как он украл у одной из жертв плеер, ставший главной уликой в деле.

Сначала злоумышленника приговорили к расстрелу, но после того, как в стране ввели мораторий на смертную казнь, наказание заменили на максимальный срок — 25 лет колонии.

Полсрока он отсидел в ИК-6 в Соль-Илецке. Там он вместе с другими заключенными сделал фигуру дельфина из папье-маше, которую покрасили в черный цвет. Администрация колонии оставила данную скульптуру в тюрьме и присвоила ей неформальное название «Черный дельфин». Последнюю часть срока мужчина отбывал в ИК-56 «Черный беркут» в Свердловской области и в ИК № 9 в Алтайском крае.