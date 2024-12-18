«Акцент на запрете»: эксперт о предложении регистрировать любителей видеоигр

Эксперт усомнился в пользе от регистрации геймеров на «Госуслугах»

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта на факультете игровой индустрии университета «Синергия» Александр Горбаченко считает инициативу об обязательной регистрации геймеров через портал «Госуслуги» излишней и непонятной мерой, сообщает RuNews24.ru .

Непонятно, кому из участников игровой индустрии принесет пользу данная инициатива, отметил эксперт. По его словам, это все равно что идентифицировать каждого ребенка при входе в «Детский мир».

«Акцент делается не на улучшении и развитии, а скорее на запрете», — сказал Горбаченко.

По его словам, инициатива не обсуждалась с ключевыми игроками киберспортивной индустрии. Он также предложил законодателям продумать вопрос отслеживания контента видеоигр.