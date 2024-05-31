Актрису Немоляеву выписали из больницы после госпитализации из-за Covid-19

Заболевшую коронавирусом народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву выписали из больницы, долечиваться она будет уже дома, сообщает Mash .

На больничном актриса будет еще минимум одну неделю.

При выписке из медучреждения Немоляевой запретили физические нагрузки. Кроме того, медики рекомендовали ей не нервничать, а еще избегать перепада температур. Поэтому она еще не может выходить на сцену театра.

Немоляеву госпитализировали 19 мая. В этот день актриса должна была выйти на сцену театра Маяковского в спектакле «Бешеные деньги». Постановку пришлось перенести.