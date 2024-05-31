Актрису Немоляеву выписали из больницы после госпитализации из-за Covid-19
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Заболевшую коронавирусом народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву выписали из больницы, долечиваться она будет уже дома, сообщает Mash.
На больничном актриса будет еще минимум одну неделю.
При выписке из медучреждения Немоляевой запретили физические нагрузки. Кроме того, медики рекомендовали ей не нервничать, а еще избегать перепада температур. Поэтому она еще не может выходить на сцену театра.
Немоляеву госпитализировали 19 мая. В этот день актриса должна была выйти на сцену театра Маяковского в спектакле «Бешеные деньги». Постановку пришлось перенести.