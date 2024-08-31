Актрису Марго Робби засняли в крошечном черном бикини на пляже в Италии

Известную американскую актрису Марго Робби засняли в крошечном черном бикини во время отдыха с мужем на пляже в Италии, сообщает Газета.ru .

Как пишет издание Daily Mail, пара уже несколько дней отдыхает у моря. В связи с этим Марго отказалась от укладки и макияжа.

Актриса познакомилась с будущим супругом в 2013 году во время съемок фильма «Французская сюита». В декабре 2016 года Марго Робби и Том Акерли сыграли свадьбу. О беременности голливудской звезды стало известно 7 июля.

Ранее стало известно, что супруга популярного американского певца Джастина Бибера, модель Хейли Бибер, хорошо себя чувствует после рождения сына. О появлении малыша в звездной семье стало известно 24 августа.