сегодня в 11:34

Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в центре Москвы

Народной артистке России Светлане Немоляевой стало плохо в ее квартире в центре Москвы. У 88-летней звезды «Служебного романа» нарушился сердечный ритм, сообщает Mash .

С 2015 года Светлана Владимировна периодически жаловалась на давление, аритмию, головокружения, потерю сознания, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах.

В мае прошлого года Немоляеву госпитализировали в среднетяжелом состоянии. Медики провели актрисе криобаллонную абляцию, устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы и стабилизировали состояние.

Актриса Светлана Немоляева получила широкую известность благодаря ролям в фильмах «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Карантин», «Все наоборот» и др.

