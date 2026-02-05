Актриса Анна Чиповская вышла на связь после смерти матери

Российская актриса театра, кино и телевидения Анна Чиповская впервые вышла на связь после смерти матери, сообщает «СтарХит» .

Заслуженная артистка России и актриса Театра им. Вахтангова Ольга Чиповская умерла 4 февраля. Ей было 67 лет. Артистка играла в таких лентах, как «Затишье», «Тевье-молочник», но больше всего она полюбилась зрителям как театральная актриса.

«Прощание с мамой пройдет 9 февраля с 10:00 до 12:00 в Большом фойе Театра им. Вахтангова. Я искренне благодарю всех за теплые слова и поддержку», — написала Анна Чиповская в соцсетях, закрыв комментарии.

Анна — единственная дочь Ольги Чиповской и джазового музыканта Бориса Фрумкина. Она начала свою актерскую карьеру еще в подростковом возрасте и, окончив школу, поступила в Школу-студию МХАТ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.