В 67 лет умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская

Скончалась заслуженная артистка России Ольга Чиповская. Она посвятила жизнь работе на сцене, сообщает пресс-служба московского Государственного академического Театра имени Вахтангова.

Актриса получила образование в Театральном училище имени Бориса Щукина в 1980 году. Тогда же была принята в труппу театра имени Евгения Вахтангова.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», — отметили в пресс-службе театра.

В последнее время Чиповская играла в Театре Вахтангова харизматичную цыганку Хасю в «Улыбнись нам, Господи», непреклонную Марию Ахросимову в «Войне и мире», Долли де Фриз в постановке «Театр». В 2021 году получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

