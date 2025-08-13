сегодня в 19:02

Активным долголетам Подольска рассказали о способах очистки и экономии воды

В Подольске в спортивном комплексе «Труд» МУП «Водоканал» провел познавательную беседу для жителей старшего поколения. Участникам «Активного долголетия» подробно рассказали об эффективном способе экономии воды и ее рациональном использовании, а также методах очистки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Очень важно грамотно и понятно донести информацию для людей почтенного возраста о важности экономии воды, необходимости установки и правильного использования приборов учета, а также о соблюдении норм пользования канализацией для предотвращения засоров», — сказала начальник службы сбыта МУП «Водоканал» Ирина Ястребова.

В ходе беседы затронули вопросы процесса подъема, очистки и подачи воды, а также начислений, оплаты и расчетов за жилищно-коммунальные услуги.

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Клуб «Активное долголетие» находится в Подольске на улице Клемента Готвальда, 4, в МУ СК «Труд».

Подробности можно узнать на сайте и по телефонам: 8 (496)754-28-35, 8 (964)724-12-65; 8(496)754-93-29.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.