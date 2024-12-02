Активных долголетов Подмосковья научили делать слайд-шоу в смартфоне

В центре «Активное долголетие» Красногорска прошел увлекательный мастер-класс «Слайд-шоу в телефоне». Участникам помогли создать свои первые слайд-шоу из любимых фотографий, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Создание слайд-шоу — это не только способ демонстрации важных моментов из жизни, но и возможность проявить свою креативность. Участники узнали, как использовать удивительные переходы, смену стиля, добавлять спецэффекты и подбирать музыкальное сопровождение. В результате обычный показ фотографий превратился в настоящие фотофильмы, которые можно с гордостью показывать друзьям и близким.

Участники с большим интересом погрузились в процесс создания коротких видео. Обучение прошло на ура, и все остались довольны результатами. Новые навыки оказались весьма полезными для запечатления желанных моментов жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.