Активные долголеты из Богородского округа побывали с экскурсией в Ликино-Дулеве

Участники проекта «Активное долголетие» из села Кудиново Богородского округа съездили в город Ликино-Дулево. Первым пунктом маршрута стал краеведческий музей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости смогли сразу же окунуться в атмосферу прошлого, узнать интересные факты о жизни и быте местных жителей. Коллекция народных костюмов, предметы быта, орудия труда и старинные фотографии произвели сильное впечатление.

Экскурсоводы поделились увлекательными историями о традициях и обычаях местного населения. Рассказали о знаменитых личностях, оставивших след в истории края, и объяснили значение каждого экспоната для сохранения культурного наследия.

Особенно слушателей заинтересовали рассказы о народных праздниках и обрядах, многие из которых продолжают соблюдаться в отдаленных деревнях.

Затем группа отправилась в музей фарфора. Экскурсовод провел участников через просторные залы, подробно рассказав об истории создания знаменитого фарфорового завода в Ликине-Дулеве. Гости увидели уникальные экспонаты — старинные сервизы, чайники, тарелки и статуэтки, созданные руками мастеров прошлых столетий. Каждое изделие отличалось высокой точностью исполнения и вниманием к мельчайшим деталям.

Также экскурсанты узнали о сложном процессе изготовления фарфора — от выбора сырья до завершающей росписи, которая придает каждому изделию неповторимый облик.

Поездка получилась очень интересной и познавательной. Долголеты получили массу положительных эмоций.

В период с января по ноябрь 2024 г. для участников проекта «Активное долголетие» в Богородском округе:

организовано 47 экскурсий (охват 846 человек);

при поддержке правительства Московской области организовано 10 дополнительных экскурсий (охват 450 человек);

приняли гостей из других муниципалитетов Подмосковья — 36 групп (охват 720 человек).

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.