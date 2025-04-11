Активисты Подмосковья поучаствовали в мастер-классах по актерскому мастерству

С 8 по 10 апреля в Дмитрове прошел цикл мероприятий в рамках проекта «Школьная классика», организованного Движением Первых совместно с Театральным институтом имени Бориса Щукина. В мероприятиях приняли участие около 100 активистов Московской области, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

8 апреля для ребят состоялся мастер-класс по актерскому мастерству под руководством Валентина Стасюка, старшего преподавателя кафедры мастерства актера Театрального института имени Бориса Щукина. Участники отрабатывали основы профессии, включая взаимодействие с партнером и техники работы со зрителем.

9 апреля прошел разбор инсценировок, подготовленных школьными театрами. Преподаватели института проанализировали конкурсные работы, дали рекомендации по их совершенствованию и ответили на вопросы участников.

10 апреля состоялся мастер-класс для наставников Движения Первых и руководителей школьных театров, направленный на развитие навыков работы с молодёжными театральными коллективами.

«Мы все заинтересованы, чтобы наши дети стали более образованы, воспитаны, подготовлены к взрослой жизни. Я увидел очень много осознанных глаз. Всю новую информацию они действительно стараются проанализировать, чтобы понять, как они потом смогут применять ее в своей театральной деятельности. Это очень ценно», — поделился Валентин Стасюк.

Проект «Школьная классика» направлен на раскрытие творческих способностей учащихся и способствует сохранению и продвижению традиций театрального искусства.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.