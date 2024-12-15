Активисты «ЕР» организовали в Лосино-Петровском мастер-класс «Мастерская деда Мороза»

На базе общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский активисты организовали мастер-класс «Мастерская деда Мороза», который стал настоящим праздником для всех участников. В этот день дети и их родители собрались вместе, чтобы своими руками создать что-то поистине особенное, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На первом мастер-классе, который был организован с большой заботой и вниманием к деталям, маленькие творцы вместе с родителями изготовили оригинальные новогодние открытки. Эти открытки, наполненные теплыми словами и искренними поздравлениями, были предназначены для отправки в зону специальной военной операции, где каждый солдат с радостью и благодарностью примет эти знаки внимания и поддержки в преддверии Нового года.

На втором мастер-классе, который был не менее увлекательным и познавательным, ребята вместе с родителями смогли проявить свою фантазию и творческий подход, создавая уникальные елочные игрушки. Эти игрушки, выполненные с любовью и заботой, станут неотъемлемой частью новогоднего убранства их семейных елок, придавая им особенный, неповторимый вид и уют.

Под чутким руководством опытных и талантливых наставников, руководителя НКО Центр развития и творчества «Мозаика» Костенко Ангелины и сотрудника МАУК «Объединенная дирекция парков» городского округа Лосино-Петровский Альфии Залалутдиновой, дети получили уникальную возможность не только научиться чему-то новому, но и почувствовать себя частью большого и дружного коллектива.

В проведении мастер-классов также приняла активное участие группа неравнодушных и отзывчивых активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеры Подмосковья», которые пришли на помощь и поддержать инициативу, сделав этот день еще более значимым и запоминающимся для всех участников мероприятия.

«Каждый из нас может внести свой вклад в общее дело, поддерживая тех, кто стоит на страже нашей Родины. Пусть эти новогодние открытки станут символом единства и любви, которые преодолевают расстояния и согревают души. Мы верим, что даже самые маленькие жесты заботы способны изменить мир к лучшему, и вместе мы создадим атмосферу праздника», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

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