Аксенов пообещал «смерть или тюрьму» тем, кто угрожает крымчанам

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что тем людям, которые угрожают жизням жителям полуострова и гражданам России, ждет «только смерть или тюрьма». Он также указал на необходимость жесткой борьбы с террористами, сообщает «Крым 24» .

По словам Аксенова, если террористов получится «объективно установить», то ему без разницы, «какими их задержат, живыми или мертвыми».

«Все, кто угрожает жизни и здоровью крымчан, россиян — или тюрьма, или смерть», — сказал руководитель полуострова во время телеэфира.

Ранее Сергей Аксенов заявил, что в Крыму злоумышленник хотел совершить теракт на железной дороге, однако взорвал сам себя при закладке бомбы. Все произошло в Кировском районе.