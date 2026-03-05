Аккаунт Павла Дурова заблокировали в TikTok
В TikTok страница основателя Telegram Павла Дурова оказалась заблокирована, сообщает ТАСС.
При поиске в соцсети профиль Дурова больше не отображается. Теперь пользователи не могут его найти.
На момент блокировки у Дурова было свыше 156 тысяч подписчиков.
Причины отключения аккаунта на данный момент не раскрываются.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу в Telegram и YouTube незаконной.
