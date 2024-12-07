Академик РАН Онищенко указал на главный фактор профилактики суицида у детей

Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что суицидальные наклонности зачастую передаются по наследству, для профилактики такого поведения у детей следует больше общаться с ними, сообщает Sputnik .

«В роду что-то было такое, потому что многие психиатрические проблемы, они тоже передаются по наследству. Потенциальный долгосрочный фактор суицидального поведения», — пояснил Онищенко.

На примере 100 тысяч населения соответствующего возраста (детского — ред.) академик РАН объяснил, что если кто-то пытался совершить суицид, то 20% из этих людей в течение года сделают еще одну попытку свести счеты с жизнью.

Профилактикой детского суицида является внимание. Онищенко рекомендовал родителям следить за состоянием своего ребенка, за его здоровьем, общаться с ним и не отдаляться. На данный момент это является главной профилактикой, считает специалист.

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