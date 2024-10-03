Психолог Подмосковья рассказала, как уберечь ребенка от опасных групп в соцсетях

В последнее время в СМИ все чаще стали появляться пугающие новости о различных историях, в которых замешаны дети и подростки, выполняющие жуткие задания — от поджогов до нападений на одноклассников. Что это за явление и почему дети идут на поводу у неизвестных мошенников из сети, рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркодиспансера Юлия Жеравова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Группы в соцсетях, как правило, во ВКонтакте, которые несут опасность, существуют уже несколько лет. В них есть кураторы — взрослые люди, которые вовлекают детей и подростков через романтизацию темы смерти, одиночества, суицида. В некоторых группах дают задания — от простых, например, нарисовать как подросток видит самоубийство или посмотреть ролики с истязанием животных, до реальных — наказать одноклассников с помощью оружия или «очистить» эту землю от неправильных людей. Чтобы уберечь подростка от влияния этих страшных групп, необходимо соблюдать простые правила. Внимательно изучите профиль вашего ребенка в соцсети. Обратите на какие группы он подписан. На хештеги, которые проставляет в публикациях. Насторожить должны слова «кит», так как это образ выбросившегося на берег животного. Слова «одиночество», «уход», «прощай», «разбуди меня в 4:20», — рассказала клинический психолог Московского областного клинического наркологического диспансера Юлия Жеравова.

Она пояснила, что часто задания в этих группах выдаются ночью, детей просят ставить будильник на 4.20 утра. Именно в это время психика наиболее уязвима и отсутствует критическое мышление.

«Обращайте внимание на сон ребенка. На его настроение и круг общения. Не стесняйтесь при любых сомнениях поговорить с ним по душам и рассказать, что для таких групп их участник — всего лишь разменная монета и способ поднять охваты группы и совершить реальные преступления», — добавила Юлия.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.