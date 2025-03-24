Академия «Молодежь Москвы» откроется в «Технограде» на ВДНХ

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ откроется академия «Молодежь Москвы». Здесь молодые люди смогут развивать знания и практиковаться по разным современным направлениям, в том числе в дизайне, программировании и маркетинге, сообщила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Проект включает направления „Цифровое пространство“, „Личный бренд“ и „Медиасреда“. В каждом из них предусмотрены разноплановые образовательные программы. Москвичи могут выбрать ту, что отвечает их профессиональным интересам. Обучение будет проходить в смешанном формате — как онлайн, так и очно», — рассказала Сергунина.

Курс «Искусственный интеллект в креативных профессиях» будет интересен художникам, дизайнерам, сценаристам, контент-мейкерам и маркетологам. Эксперты расскажут о возможностях нейросетей и правовых аспектах работы с ИИ.

Научиться прописывать пользовательские сценарии и администрировать проекты можно на треке «Программирование телеграм-ботов». Еще одна программа — «Дизайн. Базовый уровень» — рассчитана на новичков. Курс из блока «Медиасреда» будет посвящен созданию сайтов. Предпринимателям стоит посетить трек «PR и создание личного бренда».

Все участники программы получат сертификаты о получении дополнительного образования. У них будет возможность попасть на стажировку в одну из московских компаний. Проект развивает столичный комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке московского департамента предпринимательства и инновационного развития. Зарегистрироваться на поток можно на портале «Молодежь Москвы».