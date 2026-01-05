Ахмат Кадыров стал ио вице-премьера Чечни

сегодня в 22:38

Кадыров назначил своего сына Ахмата на должность в правительстве

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о кадровых перестановках в правительстве региона.

По представлению председателя правительства ЧР Магомеда Даудова, Ахмат Кадыров назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра ЧР по физической культуре и спорту. Также Ахмед Дудаев назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

В своем обращении Рамзан Кадыров отметил, что Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев имеют глубокое понимание курируемых направлений и уже внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие республики.

Ранее Ахмат Кадыров был награжден медалью памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

