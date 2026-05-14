Агроном Ахметзянова назвала ошибки при посадке овощей в мае

Агроном Оксана Ахметзянова рассказала, каких ошибок стоит избегать при посадке овощей в мае и почему спешка может снизить урожай, сообщает Сургут Информ .

В разгар дачного сезона сроки и условия посадки овощей становятся решающими, особенно при переменчивом сибирском климате. Ошибки, допущенные в мае, могут напрямую повлиять на будущий урожай.

Агроном Оксана Ахметзянова отметила, что одна из самых частых проблем — спешка. По словам специалиста, многие огородники ориентируются только на календарь и начинают высадку с первыми теплыми днями, не обращая внимания на состояние почвы.

Эксперт подчеркнула, что при выборе времени посадки важно учитывать не только температуру воздуха, но и прогрев грунта, а также устойчивость погодных условий. Неподготовленная почва и возвратные заморозки способны замедлить рост растений и снизить урожайность.

