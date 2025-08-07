Аграрии Подмосковья уже собрали почти 135 тыс тонн урожая

С конца июля в Подмосковье началась уборочная кампания. В этом году к уборке предстоит более 266 тыс. гектаров, из которых свыше 170 тыс. заняты зерновыми и зернобобовыми культурами, около 78 тыс. — масличными и 18,4 тыс. — овощами и картофелем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных рассказал о ходе работ и плановых показателях на текущий сезон в рамках оперативного совещания под председательством замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.

«В этом году мы ожидаем прирост по основным направлениям. Так, планируется собрать 100,3 тыс. тонн масличных культур — на 0,3% больше, чем в прошлом году. Урожай овощей вырастет на 23 тыс. тонн до 553 тыс., картофеля — до 557 тыс. тонн, зерновых — до 530 тыс. тонн. Это результат работы наших аграриев и мер господдержки — в этом году под растениеводство выделено 2,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджета. Также для сельхозтоваропроизводителей доступны льготные краткосрочные кредиты под 8,3% годовых — на сегодня оформлено уже около 4 тысяч для развития растениеводства», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Валовый сбор на текущий момент составляет 134,9 тыс. тонн. Основную часть занимают зерновые и зернобобовые 101,1 тыс. тонн, масличные — 22,2 тыс. тонн, овощи открытого грунта — 8 тыс. тонн, картофель — 3,6 тыс. тонн. Кроме этого, продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных на зимне-стойловый период. В настоящее время заготовлено уже почти 581 тыс. тонн грубых кормов (сено и сенаж) и около 10 тыс. тонн сочных. Обеспеченность сельхозтехникой составляет 100%, действует поддержка на ее приобретение. Важной задачей также остается подготовка к урожаю 2026 года — планируется посеять около 100,3 тыс. га озимых культур.

В завершение встречи участники обсудили развитие отечественного семеноводства. В Подмосковье работают крупные компании, 16 организаций по селекции и семеноводству картофеля, а также 10 лабораторий микроклонального размножения. ООО «Валмикс» обеспечивает 10% элитных семян картофеля в стране, ООО «Лукаморе» выпускает 20% лука-севка в РФ. Над созданием сортов и гибридов овощей работают Агрофирмы «Партнер» и «Поиск».

В Воскресенске строится селекционно-семеноводческий центр по производству семян томата мощностью от 110 до 120 миллионов штук в год. Эта работа — важный шаг к импортозамещению зарубежных аналогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.