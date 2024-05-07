Африканку приговорили к условному сроку за тверк у Вечного огня в ХМАО

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приговорил африканскую студентку Тионге Зибу к одному году лишения свободы условно за оскорбительный танец возле Вечного огня, сообщает пресс-служба югорских судов в Telegram-канале .

В апреле 2022 года студентка Югорского государственного университета в своих соцсетях опубликовала видеоролик, на котором Зибу танцует тверк возле Вечного огня в Ханты-Мансийске. При этом она дополнила публикацию оскорбительной надписью.

В отношении уроженки Африки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УУ РФ (реабилитация нацизма — осквернение символов воинской славы России).

Также суд обязал студентку найти постоянное жилье и оставил ее под подпиской о невыезде. Зиба извинилась за свой поступок, однако вину не признала.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ проверит на экстремизм экс-басиста «Короля и Шута» Александра Балунова, которых в своих соцсетях назвал россиян «рабами и выродками».