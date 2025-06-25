Адвокат рассказал, возможно ли наказать зачинщиков опасных трендов в Сети

Адвокат: на популяризаторов тренда с ожогами от спрея можно завести дело

Если в отношении взрослого будет доказан умысел по целенаправленной популяризации тренда, в рамках которого подростки наносят себе ожоги аэрозольными дезодорантами, то его теоретически можно привлечь к уголовной ответственности, сообщил РИАМО адвокат Вадим Багатурия.

По его мнению, в ином случае уголовной или любой другой ответственности никто не понесет. Установить того, кто разгоняет этот тренд, невозможно.

«С другой стороны, если в действиях какого-то конкретного взрослого будет установлено, что он подталкивает целенаправленно подростков на такую деятельность, то условно можно говорить о составе, который называется „Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления“, но, опять же, я с практической точки зрения не верю в такой сценарий», — сказал Багатурия.

Среди подростков начал набирать популярность тренд с нанесением себе на руки ожогов аэрозольными дезодорантами. Кадрами последствий молодежь делится в социальных сетях. Врачи отмечают, что это довольно опасное действие, которое может привести к ожогам второй степени.

Так, девушка-подросток из Санкт-Петербурга была госпитализирована из-за этого сомнительного тренда. Она прижгла себе руку в 4 местах.