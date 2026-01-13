И тебя вылечат: работодатели не смогут отправлять сотрудников к психиатру «просто так»

Адвокат Полякова: работника не могут направить к психиатру без веских оснований

Работодатель не вправе будет направлять сотрудника на психиатрическое освидетельствование без объективных оснований — такое утверждение не соответствует действующему законодательству, сообщила РИАМО адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова.

Ранее доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева в беседе РИА Новостями заявила, что работодатели с 1 марта получат право отправлять сотрудников к психиатру. По результатам обязательного психиатрического освидетельствования сотрудника могут временно признать неспособным выполнять отдельные виды работы вследствие психического расстройства.

«Должны быть объективные основания к тому, чтобы направлять, есть определенный перечень случаев, когда не произвольно, а на основе каких-то медицинских данных, медицинских показателей. Как правило, освидетельствование происходит исключительно комиссией врачей-психиатров. Это не один врач, который принимает какое-либо судьбоносное решение», — пояснила Полякова.

Она уточнила, что соответствующие ограничения закреплены в приказе Минздрава от 2 июля 2025 года. Документ предусматривает, что решение принимается исключительно комиссией специалистов, а не отдельным врачом и не работодателем.

«Это не субъективное решение какого-то врача, а это должна быть комиссия врачей, экспертов, и данное ограничение не может быть субъективным решением работодателя. То есть работодатель в данном случае только может отправить на исследование, на обследование, на комиссию, но не может принять какое-то решение за врачей», — подчеркнула адвокат.

Полякова отметила, что при этом на период прохождения медицинского освидетельствования сотрудник действительно может быть временно отстранен от работы без сохранения заработной платы до получения заключения о пригодности.

«Если сотрудник отказывается от прохождения без уважительных причин такого направления, то возможна дисциплинарная ответственность, которая может быть приравнена за неоднократные нарушения, и также может быть уволен по статье», — заключила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.