Адвокат предупредил россиян о риске ввоза лекарств за границу

Адвокат Салкин: даже препараты для личного пользования могут изъять на таможне

Адвокат Михаил Салкин рассказал, какие лекарства могут привести к штрафам и даже уголовному преследованию при ввозе в другие страны. Даже препараты для личного пользования могут изъять на границе, сообщает Life.ru .

Юрист отметил, что средство, свободно продающееся в одной стране, в другой может считаться наркотическим, психотропным или сильнодействующим веществом. Формулировка «для личного пользования» не гарантирует отсутствия проблем: препарат могут изъять, а путешественнику грозят штраф, депортация или уголовное дело.

В зоне риска — опиоидные обезболивающие и противокашлевые препараты, а также снотворные, транквилизаторы и противотревожные средства. Перед поездкой следует проверять состав лекарств от простуды и аллергии.

«Проблемы возможны и с препаратами экстренной контрацепции, а также средствами, связанными с медикаментозным прерыванием беременности. Обычно ограничения связаны не с тем, что это „женские таблетки“, а с тем, что конкретная страна по-своему регулирует оборот репродуктивных препаратов и абортивных средств», — отметил адвокат.

Юрист посоветовал заранее изучать правила ввоза лекарств и при необходимости брать рецепт врача и перевод медицинских документов.

