Адвокат пояснила, в каких случаях можно вернуть деньги за некачественные услуги

Иногда услуги/работы оказывают некачественно или не в срок, в этом случае можно вернуть деньги за них. Для этого нужно сохранять все чеки или даже заверять переписку с исполнителем услуг у нотариуса, сообщила РИАМО адвокат, член Московской коллегии адвокатов Кристина Исаенко.

Она уточнила, что услуга дает результат, но не предоставляется в материальной форме. Это может быть консультация специалиста. Выполненные работы — всегда материальный результат, например, строительство коттеджа, замена запчастей. Заказчик надеется получить желаемый результат в оговоренные сроки, но это не всегда бывает. Если оплата производится после оказания услуги, то он ничего не теряет.

«Проблемы возникают, когда уже внесена предоплата. Приходится возвращать свои деньги. Вернуть вложения за предоставление некачественных услуг труднее, чем просто за товар. Здесь понадобятся определенные знания законов», — сказала Исаенко.

По ее словам, вернуть деньги можно, руководствуясь статьей 28-ФЗ. Если услуга не выполнена в сроки, то можно потребовать установить другие сроки, уменьшить цену или вернуть предоплату. Исполнитель возвращает оплату в полном объеме, кроме случаев задержки по вине заказчика или иных внешних факторов. В суде можно надеяться на уплату неустойки, сумма которой высчитывается при опоре на стоимость за услугу и объем просроченных дней.

Юрист уточнила, что если услуга выполнена некачественно, то можно потребовать от исполнителя исправления недостатков, воспользоваться услугами другого исполнителя по исправлению недостатков и потребовать у первого возмещения расходов, требовать полного возврата оплаченных услуг. Претензию подают после предоставления услуги, не позднее двух лет.

«При небольшой стоимости стороны часто не заключают письменный договор. В этих случаях исполнителя находят и договариваются с ним через соцсети, и у него нет ИП или статуса самозанятого. Скриншоты переписки и чека на сумму онлайн-перевода служат доказательством в суде, если до него дойдет дело. Поэтому всегда надо хранить копию чека, а лучше — заверить переписку у нотариуса», — пояснила собеседница.

Как уточнила адвокат, заказчик может вернуть средства тремя способами: отправить письменную претензию на имя исполнителя, пожаловаться в Роспотребнадзор или подать иск в суд. Иски на сумму менее 100 тыс. рублей рассматривает мировой суд, а когда сумма больше, то районный суд.

«В отношениях с исполнителями важно знать свои права и отстаивать их, в случае если услуги оказались некачественными», — заключила Исаенко.