Адвокат опроверг слухи о подготовке прощания со зверски убитым Тарховым

Заявления о том, что юристы подготавливаются к прощанию с бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его супругой, чьи тела до сих пор не смогли обнаружить, не соответствуют действительности. Информация о том, что началась процедура признания пары погибшими, тоже ложная, рассказал ТАСС адвокат дочери погибшего политика Людмилы Тарховой, Андрей Карномазов.

Запустить ее может исключительно дочь или внучка, а не друзья. Но на такой шаг Людмила не пошла. На эту тему с ней будут проведены консультации, отметил Карномазов.

Адвокат добавил, что на процедуру признания Тархова умершим может уйти большое количество времени. Суд может сделать это только через полгода после предполагаемой гибели.

В пятницу в средствах массовой информации Самары и местных Telegram-каналах начали распространять данные о том, что родственники Тархова и его жены якобы подготавливают церемонию прощания с ними. Хоть тела так и не нашли. Еще журналисты писали, что юристы собирают документы для признания мужчины и женщины умершими.

Экс-мэра Самары Виктора Тархова вместе с супругой Натальей убили в январе 2025 года, но о произошедшем стало известно в феврале. Внучка погибших, Екатерина Бельская, в марте призналась в совершении этого преступления. Она, предположительно, растворила кости погибших в кислоте. Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год.