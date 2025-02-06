Внучка расчленила: что известно об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью убили в январе 2025 года. Об убийстве стало известно только 5 февраля. В совершении преступления подозревается их внучка Екатерина Бельская. О подробностях трагедии читайте далее.

Что известно об убийстве Виктора Тархова и его жены

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Последние годы Тархов с женой жили за рубежом, но в январе они приехали из Финляндии в Самару, после чего их больше никто не видел. Согласно источникам RTVI в главном управлении Следственного комитета Самары, супругов застрелили.

Сразу после убийства внучка экс-мэра Екатерина Бельская начала продавать имущество своих бабушки и дедушки, включая коллекцию икон, драгоценности и автомобиль.

Расследованием установлено, что Тарховы вошли в свою квартиру в начале января и больше не покидали ее. Камеры видеонаблюдения показали, что в эти дни в квартиру неоднократно заходила их внучка. Из дома вынесли множество пакетов и сумок, причем часть из них вынесла сама Бельская. Записи с камер показывают, что девушка посещала квартиру с 4 по 8 января. Телеграм-канал Mash сообщает, что однажды внучка вышла из квартиры с подозрительными черными пакетами. Также стало известно, что она покупала пластиковые бочки.

Как следствие вышло на внучку Тархова

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Примерно в то же время Бельская приезжала в офис компании «Новитрек», где работал ее дедушка. Там она оставляла документы с его поддельной подписью, сообщает телеграм-канал Mash. Никто из коллег и знакомых его не видел, только получали сообщения. Предварительно, Екатерина месяц писала с их телефонов СМСки, чтобы создалось впечатление, что они живы.

Вскоре информация о подозрительных подписях и деятельности Екатерины дошла до правоохранителей. О пропаже Виктора Тархова в полицию сообщил его деловой партнер, сообщает источник РИА «Новости». Возбуждено уголовное дело, хотя тела погибших еще не найдены. При осмотре квартиры следователи не обнаружили никаких признаков насилия или крови.

RTVI со ссылкой на свои источники в СК утверждает, что Тарховых не застрелили, а забили насмерть. Тела были законсервированы в пластиковых бочках и находились там целый месяц. Эта информация официально не подтверждена.

3 февраля Екатерину Бельскую задержали, 5 февраля - арестовали. Она является главным подозреваемым в деле об убийстве своей семьи. Женщина отказалась давать какие-либо показания.

Мотив убийства Виктора Тархова

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По данным СМИ, дочка и внучка Виктора Тархова остались без квартиры из-за долго в 7 миллионов рублей. Возможный мотив - месть из-за обиды.

По данным SHOT, внучка экс-мэра Самары убила дедушку и бабушку из-за 145 миллионов рублей, которые должен был получить Тархов после продажи автомобиля Toyota и недвижимости — особняка в Подмосковье и квартиры в Самаре.

Что известно о Викторе Тархове

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Виктор Тархов родился в Куйбышеве. В советское время он управлял Куйбышевским заводом синтетического спирта и возглавлял Куйбышевский областной исполнительный комитет. После распада СССР он возглавил Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Он также занимал высокие посты в ЮКОСЕ и других компаниях.

В 2000 году Тархов занял второе место на губернаторских выборах в Самарской области, затем стал депутатом губернской думы. С 2006 по 2010 год он был мэром Самары.За время его работы мэром было реализовано много крупных строительных проектов, таких как жилые комплексы и торговые центры.

Его не переизбрали на второй срок из-за низкого рейтинга, после чего он снова занялся бизнесом. Ему принадлежат такие предприятия, как «Новитрек», «ВолгаРезиноТехника» и «Волгасинтез».

Летом 2022 года Тархов вместе с женой уехал в Норвегию для лечения. Ему было 76 лет.

В декабре 2022 года его дочь Людмила, руководитель компании по производству частных самолетов, была осуждена на семь лет за вымогательство 200 миллионов рублей у областных депутатов. По словам Натальи Тарховой, у дочери была доверенность на продажу всего имущества родителей. Зятем Тархова был криминальный авторитет Сергей Логинов («Лорд»).