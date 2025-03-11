«Комсомольская правда» выдвинула собственную версию убийства экс-мэра Самары

В Самаре прошло судебное заседание по делу об убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены: их внучка Екатерина призналась в преступлении, сообщает kp.ru .

Как выяснил обозреватель издания, девушка растворила кости убитых в кислоте, а нерастворенные останки выносила в бочках, чтобы скрыть следы преступления.

Виктор Тархов, который занимал пост главы города с 2006 по 2010 год, проживал с супругой в элитном малоэтажном доме в центре Самары. В конце декабря он перестал выходить на связь со знакомыми.

Екатерина сказала обеспокоенным друзьям семьи, что его якобы разбил инсульт и дедушку отправили в московскую клинику на самолете. Это уже вызвало подозрение. Началось расследование.

Убийство произошло в период с 17 по 31 декабря. Убийца попросилась ночевать к бабушке с дедушкой и наложила на ногу фальшивый гипс, притворилась больной. Соседка рассказала, что через несколько дней встретила девушку на костылях, но затем видела ее вполне здоровой, когда она вышла из лифта: перелом оказался обманом.

Тела женщина разделала сабельной пилой, затем сложила в бочки и вылила в слив. Предварительно она их отравила. Все произошло 3 января: именно в этот день Екатерина купила жидкий азот, о чем журналистам сообщил сотрудник фирмы по продаже химиката. В следующие два дня в квартире случился потоп, преступница вызывала сантехника и несколько раз клининг, чтобы правоохранительные органы затем не обнаружили пятна крови.

При задержании Екатерина Тархова заперлась в своей съемной квартире и несколько часов не открывала оперативникам дверь, врала, что у нее разрядился телефон. При обыске у нее нашли паспорта убитых и телефоны, с которых она отправляла СМС-сообщения. Возбуждено уголовное дело. На данный момент также известно, что женщина уже успела продать часть ювелирных изделий родственников.