Адвокат Лурье показала ключи от бывшей квартиры Долиной в Хамовниках

Лурье теперь может заселяться в бывшую квартиру Долиной в Хамовниках

История с выселением певицы Ларисы Долиной из элитной квартиры в Хамовниках успешно завершилась. Адвокат покупательницы Полины Лурье, Светлана Свириденко, получила ключи от жилья, которые в ближайшее время передаст своей доверительнице, сообщает Baza .

Жилье певицы Долиной в московском районе Хамовники официально перешло к новому собственнику — матери-одиночке Полине Лурье. В рамках процедуры передачи были установлены новые замки на входной двери.

На данный момент процесс передачи недвижимости завершен, судебные приставы покинули место. Представитель артистки заявил, что Лурье ранее не хотела принимать ключи от жилплощади, хотя Долина была согласна освободить помещение еще в начале января.

«Показать ключи, символ победы? Вот ключики. Самые обычнее», — сказала Свириденко, демонстрируя ключи от квартиры.

Юристы с обеих сторон подтвердили, что процедура выселения прошла без конфликтов, вход в квартиру был осуществлен без повреждения двери. Журналисты зафиксировали момент, когда к судебным приставам прибыл специалист для замены дверных замков.

По словам адвоката Лурье, ключи стали для нее символом одержанной победы. Свириденко рассказала, что приставы проверили жилплощадь и установили: личных вещей Долиной в помещении не осталось. Певица вместе с дочерью и внучкой уже снята с регистрационного учета по данному адресу, а ключи от жилья отдала без принуждения.

