Долина могла забыть личные вещи в скандальной квартире в Хамовниках

В понедельник судебные приставы взломали замки в квартире певицы Ларисы Долиной и начали проводить опись всего, что находилось в жилье. Судьба некоторых вещей остается под вопросом, есть вероятность, что они могут принадлежать народной артистке России, сообщает Baza .

На данный момент остается нерешенным вопрос о некоторых личных вещах Долиной, которые, возможно, остались в квартире после ее отъезда. Согласно законодательству, судебные приставы должны составить опись всего имущества в помещении, независимо от того, кому оно принадлежит: новой хозяйке Полине Лурье или певице.

Приставы проводили опись оставшегося в квартире имущества в присутствии полиции, понятых и адвоката Лурье Светланы Свириденко, которой уже передали ключи от жилья. Теперь новая владелица спорной квартиры может поменять замки и заселиться.

Самой Долиной на данный момент нет в России. Певица уехала в отпуск в элитный отель в ОАЭ за 1,4 млн рублей. Обратно артистка планирует вернуться 20 января.

