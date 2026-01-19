Приставы вскрыли дверь в квартиру Долиной и передали ключи адвокату Лурье

В столичных Хамовниках судебные приставы вскрыли скандальную квартиру, ранее принадлежавшую певице Ларисе Долиной. Ранее в понедельник к дому прибыл автомобиль ФССП, сообщает Mash .

Перед тем как вскрыть жилье, которое теперь принадлежит Полине Лурье, приставы предупредили об этом экс-владелицу недвижимости. Позднее представители закона взломали замки в квартире и произвели опись находящегося внутри имущества, чтобы избежать возможных споров.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко получила комплект ключей от жилья. Теперь новая хозяйка имеет полное право занять квартиру. Стороны прилагали усилия к достижению мирного решения проблемы, но не получилось. В то время как покупательница выражала желание въехать в квартиру еще во время новогодних праздников, Долина уехала в отпуск в ОАЭ.

Певица отдыхает в Абу-Даби за 1,4 млн рублей. В Москву, предварительно, она планирует вернуться 20 января.

