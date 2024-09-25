Адвокат Киркорова ответил, что тот станет делать после проигрыша Успенской в суде
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Адвокат знаменитого исполнителя Филиппа Киркорова Александр Добровинский не исключил, что артист может оспорить решение суда о споре с певицей Любовью Успенской, сообщает «Вечерняя Москва».
Как пояснил Добровинский, он лично не занимался вторым делом, поэтому не может точно сказать о возможности обжалования решения суда. Тем не менее, по его словам, Киркоров вполне может продолжить судебные разбирательства с Успенской.
23 сентября суд обязал Киркорова выплатить Успенской 90 тыс. рублей моральной компенсации. Данное решение стало заключительным этапом громкого судебного конфликта между двумя артистами.
В декабре 2023 года Киркоров подал иск к Успенской на 10 млн рублей о защите чести и достоинства. Суд тогда взыскал с Успенской 280 тыс. рублей в пользу поп-короля.
В мае 2024 года Успенская также направила Киркорову претензию из-за того, то он назвал ее «попрошайкой».