Адвокат Киркорова ответил, что тот станет делать после проигрыша Успенской в суде

Адвокат знаменитого исполнителя Филиппа Киркорова Александр Добровинский не исключил, что артист может оспорить решение суда о споре с певицей Любовью Успенской, сообщает «Вечерняя Москва».

Как пояснил Добровинский, он лично не занимался вторым делом, поэтому не может точно сказать о возможности обжалования решения суда. Тем не менее, по его словам, Киркоров вполне может продолжить судебные разбирательства с Успенской.

23 сентября суд обязал Киркорова выплатить Успенской 90 тыс. рублей моральной компенсации. Данное решение стало заключительным этапом громкого судебного конфликта между двумя артистами.

В декабре 2023 года Киркоров подал иск к Успенской на 10 млн рублей о защите чести и достоинства. Суд тогда взыскал с Успенской 280 тыс. рублей в пользу поп-короля.

В мае 2024 года Успенская также направила Киркорову претензию из-за того, то он назвал ее «попрошайкой».