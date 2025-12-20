Адвокат Долиной предупредил о риске национализации недвижимости в Дзинтари

Певица Лариса Долина рискует потерять две квартиры в латвийском городе Дзинтари. По мнению адвоката Александра Бенхина, высказанному изданию «Абзац» , жилье может быть национализировано властями Латвии на фоне санкционного режима.

«Там все очень плохо. Прямого указания в законах Латвии и санкционных пакетах на конфискацию не было и нет. Но это заморозка активов, нельзя оплачивать долги даже за ЖКХ и нельзя продавать недвижимость. В сейме Латвии говорят, что надо национализировать то, что принадлежит санкционным людям», — пояснил эксперт.

По его словам, невозможность оплачивать коммунальные услуги может привести к судебным искам от эксплуатирующей компании или муниципалитета с требованием конфискации имущества. Единственным выходом юрист назвал судебный спор с государством о снятии ограничений:

«Ситуация очень нехорошая. Единственный выход в данном случае — судиться с государством и попробовать снять санкции как необоснованные».

Проблемы с латвийской недвижимостью возникли на фоне продолжающегося имущественного спора певицы в России. Долина уже лишилась квартиры в центре Москвы после окончательного решения Верховного суда, который оставил право собственности за покупательницей Анастасией Лурье.

Ранее артистка была признана потерпевшей в деле о мошенничестве, когда под предлогом сохранения средств ее уговорили продать эту квартиру и передать деньги курьеру, а вырученные 317 миллионов рублей были похищены. Хотя преступники получили реальные сроки, а первые суды восстановили право собственности Долиной, высшая инстанция отменила эти решения. Теперь певице предписано освободить жилье, в противном случае ее выселят принудительно.

