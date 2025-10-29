Адвокат Добровинский: Дибров намекнул, что хочет забрать у экс-жены фамилию

В недавнем интервью шоумен заявил, что намерен защищать свою фамилию. По мнению Диброва, она является ценным наследием его семьи, и он не допустит, чтобы ее репутация была опорочена.

«Понимаете, при разводе жена в „подарок“ получает фамилию мужа. То есть она может ее себе оставить, если захочет. Сделать с этим ничего нельзя. Можно только за некое вознаграждение просить, чтобы бывшая взяла другую фамилию — девичью или нового мужа», — сказал Добровинский.

Адвокат полагает, что Дмитрий едва ли осмелится лишить экс-супругу фамилии, а в своем заявлении, вероятно, имел в виду что-то другое. Однако если он все же решится на такой шаг, ему придется заплатить Полине.

25 сентября Мировой суд Подмосковья официально развел звездных супругов Дмитрия и Полины Дибровых. У них трое сыновей — Александр (16 лет), Федор (11 лет) и Илья (10 лет).

