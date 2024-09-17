Адвокат: Блиновские давно взаимодействуют с сомнительными людьми

Адвоката Эльмана Пашаева подозревают в мошенничестве и незаконной связи с семьей блогеров Алексея и Елены Блиновских. Ситуация сильно удивила его коллегу Андрея Алешкина — тот думал, что Пашаев «более осторожный и внимательный», сообщает «ФедералПресс» .

«Мы неоднократно намекали на то, что семья имеет связи с не совсем чистоплотными людьми. Меня удивило, что Пашаев оказался вовлеченным в подобные действия, хотя казалось, что он более осторожный и внимательный. Сейчас мы видим, что Блиновский заговорил», — отреагировал Алешкин.

По версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев встретился с Блиновским и пообещал ему за взятку организовать освобождение от проблем с законом — вместе с супругой Еленой.

Елена Блиновская — известная на всю Россию «королева марафонов». Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, неправомерном обороте средств платежей и отмывании почти миллиарда рублей.