Столичный суд продлил срок арест Блиновской до 2 февраля 2025 года

Суд в Москве продлил срок ареста Елене Блиновской. «Королева марафонов» останется под стражей до февраля будущего года, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Савеловский районный суд столицы не удовлетворил ходатайство адвокатов Блиновской об изменении ей меры пресечения. Скандальная блогерша будет находиться под стражей еще шесть месяцев — до 2 февраля 2025 года.

Защита «королевы марафонов» подавала ходатайство об избрании Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Блиновской. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов, неправомерном обороте средств платежей и отмывании денежных средств почти 1 млрд рублей.