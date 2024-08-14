Столичный суд начал рассмотрение уголовного дела блогера Блиновской

Савеловский райсуд столицы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской, которую обвиняют в ряде преступлений, сообщает пресс-служба суда.

Сейчас в суде проходит предварительное слушание. Его ведут в закрытом режиме.

«Королеву марафонов» обвиняют по разным частям статей 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов), 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем).

В ходе расследования специалисты установили, что ИП Блиновская при пособничестве супруга знала о превышении дохода бизнеса планки в 150 млн рублей. Она понимала, что не может использовать упрощенную систему налогообложения. Но с 2019 по 2021 годы обеспечила поступление прибыли от бизнеса на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных организаций, ИП.

Также Блиновская, предположительно, легализовала 716 млн рублей, связанных с преступным источником происхождения.